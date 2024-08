Polícia Civil reinaugura Departamento de Polícia Judiciária da região de Bauru

O Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 4 foi reinaugurado nesta quarta-feira (7), em Bauru.

O prédio é utilizado para funções administrativas e passou por reformas durante um ano e quatro meses. A obra teve investimento de R$ 1,3 milhão por parte do estado.

A melhoria nas instalações tem por objetivo oferecer melhores condições de trabalho aos policiais civis que atuam na área, que reflete na redução dos indicadores criminais e uma maior produtividade dos agentes de segurança.

No primeiro semestre deste ano, a região do Deinter 4 apresentou o menor índice de latrocínio — roubo seguido de morte, da história — com um caso. No mesmo período do ano passado, foram cinco crimes.

Os roubos em geral também caíram de janeiro a junho, de 555 para 503 — o menor índice em 24 anos para um semestre.

Além disso, houve queda de 10% nos furtos em geral (de 9,7 para 8,7 mil), de 3% no furto de veículos (de 530 para 514) e de 19% nos roubos de veículos (de 58 para 47).

“O semestre foi muito positivo. Tivemos o aumento no número de prisões em flagrante, preventivas e temporárias, além das medidas protetivas. A partir do momento que é esclarecido o crime e o autor é preso, você consegue controlar o índice criminal”, avaliou o delegado diretor do Deinter 4, Ricardo de Paula Martines. “É um trabalho muitas vezes feito também em conjunto com a Polícia Militar”, complementou.

“Os senhores estão fazendo um trabalho de excelência no combate ao crime organizado, em especial, impedindo a lavagem de dinheiro daqueles que atuam no estado de São Paulo”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O Deinter 4 atende as delegacias seccionais das regiões de Bauru, Marília, Tupã, Jaú, Lins e Ourinhos.

Mais acessibilidade

O evento que aconteceu na sede da unidade teve o descerramento da placa de revitalização do local. “Iremos oferecer um ambiente digno para os policiais gerenciarem esse departamento tão importante para o estado”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

O novo prédio também conta com mais acessibilidade para receber pessoas com deficiência. Para isso foram instaladas rampas de acesso, banheiros adaptados e um elevador para ligação entre os pavimentos do prédio, além da identidade visual.