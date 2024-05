Polícia Civil recupera carga de eletrônicos avaliada em R$ 1 milhão em Piracicaba

Os policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana recuperaram um caminhão com uma carga de televisores avaliada em R$ 1 milhão. O veículo estava estacionado em um pátio na zona rural de Piracicaba.

O caminhão havia sido roubado na de terça-feira (28) na rodovia dos Imigrantes, no trecho entre o litoral paulista e a cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Os criminosos renderam o motorista e levaram o veículo.

A empresa de monitoramento identificou que o sinal GPS da carga indicava que o caminhão estava no interior paulista. As equipes da DIG de Americana foram acionadas e passaram a realizar buscas na tentativa de localizar o veículo.

Os investigadores conseguiram encontrar a carreta com a carga de televisores em um pátio, onde funciona uma borracharia na quarta-feira (29). Outros dois veículos também estavam no local.

Como não havia ninguém no endereço, os policiais passaram a monitorar as imediações. Momentos depois, um casal, de 26 e 32 anos, chegou em um carro. Ambos foram abordados. Com eles, havia nove placas de veículos e um aparelho para bloquear sinal GPS.

Conforme as investigações, o pátio foi arrendado pela dupla, que estava recebendo os veículos a pedido de um terceiro investigado, que ainda não foi localizado. Outros dois caminhões que estavam estacionados tinham sinais de adulteração no emplacamento e foram apreendidos.

A dupla foi encaminhada à DIG de Americana e permanece à disposição da Justiça. Ambos vão responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e resistência.