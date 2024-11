Polícia Civil recupera 180 kg de fios de cobre furtados de autódromo na zona sul

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil ao subtrair 180 quilos de fios de cobre para serem comercializados ilegalmente. Segundo as investigações, o suspeito havia furtado o material de um autódromo, localizado no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

A prisão do motorista foi realizada na terça-feira (5), durante uma abordagem na Estrada dos Alvarengas, em São Bernardo do Campo. Os investigadores desconfiaram da atitude do motorista de um carro, que agiu de forma suspeita ao ver a viatura policial.

Durante vistoria, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os policiais encontraram diversos rolos de cabos de energia dentro do veículo. O homem não soube explicar a procedência do material.

A equipe o encaminhou à delegacia, onde foi constatado que, no momento do crime, ele atuava como funcionário de uma empresa que alugou geradores de energia para um evento de automobilismo realizado no autódromo.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem era responsável pela segurança dos equipamentos durante a madrugada, mas não tinha autorização para removê-los. Em contato com a empresa, a equipe descobriu que a energia havia sido interrompida durante o mesmo período. O suspeito havia cortado os fios, escondido no carro e pretendia vendê-los em seguida.

Ele foi levado à cadeia e permanece à disposição da Justiça. O carro e a carga, que conta com 120 metros de fios em cada peça, foram apreendidos. Os cabos foram reconhecidos pela empresa.

O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo e registrado como furto, localização, apreensão de objeto e veículo.