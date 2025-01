Polícia Civil realiza Operação Ostentação e apreende bens de luxo de organização criminosa

A Polícia Civil de Limeira, por meio das equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE), realizou nesta quarta-feira (15) a Operação Ostentação. A ação teve como objetivo cumprir ordens judiciais, incluindo o sequestro de bens relacionados a crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, desarticulando financeiramente uma organização criminosa.

As investigações, conduzidas pela DISE e autorizadas pela 2ª Vara Criminal de Limeira, resultaram no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e no sequestro de bens avaliados em valores significativos. Entre os itens confiscados estão um imóvel de alto padrão e um terreno localizados em um condomínio de alto padrão, além de uma propriedade rural em Limeira. Também foram apreendidos bens de luxo, como uma lancha de 32 pés equipada com dois motores V8 de 350 HP e duas motos aquáticas avaliadas em R$ 300 mil.

Um dos líderes da organização, conhecido como “Morcegão“, foi preso em dezembro de 2024, ao desembarcar de um navio de cruzeiro na cidade de Santos. As investigações apontaram que ele utilizava os bens de alto valor como parte de um esquema de lavagem de dinheiro para ocultar os lucros obtidos com atividades ilícitas. As diligências seguem em andamento para identificar outros integrantes do esquema e aprofundar a apuração sobre os crimes cometidos pela organização.