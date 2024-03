Polícia Civil prende trio envolvido em sequestro e cárcere privado na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento no sequestro de um homem, de 18 anos. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (20), na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

O crime, segundo a polícia, aconteceu em 5 de dezembro do ano passado. O homem estava em uma corrida por aplicativo quando foi sequestrado pelo trio, que exigia dinheiro da família. A polícia foi acionada e, com o assessoramento da 3ª Delegacia Antissequestro, com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) e do Grupo Especial De Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), o jovem foi libertado no dia seguinte.

As investigações prosseguiram e os suspeitos foram identificados pela Polícia Civil. Em operação nesta quarta, os dois maiores foram presos e o menor infrator apreendido. Eles foram conduzidos à sede da Divisão Antissequestro.