Polícia Civil prende suspeitos envolvidos em furto a casa na zona sul de São Paulo

Dois homens, de 24 anos, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação, na terça-feira (18), no bairro Parque do Estado, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a dupla é suspeita de envolvimento no furto de uma casa que aconteceu no final de maio na mesma região.

Após o crime, o setor de inteligência da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), da 2ª Seccional, localizou o endereço de um dos criminosos. Os agentes passaram a monitorar o local e conseguiram realizar a abordagem do homem. No imóvel, havia munições, joias e roupas usadas no crime.

As investigações levaram os policiais até a casa de um comparsa, no mesmo bairro, onde os outros objetos furtados do imóvel estavam escondidos. No local, uma arma foi encontrada, assim como 50 munições de fuzil, computadores, relógios e joias.

Ainda conforme a Polícia Civil, ambos possuem passagem por crimes patrimoniais. A dupla foi encaminhada à delegacia, onde o caso foi registrado como receptação, porte ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de objetos.