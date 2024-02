Polícia Civil prende suspeitos de sequestrar idoso em São Paulo

A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de sequestro e extorsão contra um idoso de 79 anos. Após um trabalho de investigação, com pedidos deferidos pela Justiça Paulista, os agentes da 3° Delegacia Antissequestro, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na terça-feira (20) contra integrantes do grupo criminoso.

Os agentes prenderam três suspeitos, dois homens e duas mulheres, em Birigui, no interior de São Paulo, e no Grajaú, na zona sul da capital paulista. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos com o apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra). Uma quarta pessoa envolvida no sequestro havia sido presa em janeiro, suspeita de praticar um roubo.

O crime aconteceu em dezembro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi sequestrada durante uma viagem entre Atibaia e a cidade de São Paulo para visitar a namorada. Ao não chegar no endereço, a mulher estranhou o atraso e foi à delegacia denunciar o sumiço do idoso.

A vítima chegou a ficar cinco dias em poder dos criminosos. Durante as investigações, a polícia identificou que os sequestradores exigiram R$ 300 mil para libertar o idoso, mas o valor não foi pago. No período, também aconteceram movimentações suspeitas na conta bancária da vítima e transações eletrônicas. As informações ajudaram os policiais a identificarem o bando.