Polícia Civil prende suspeitos de furtar condomínio de luxo em Americana, SP

A Polícia Civil, em uma operação realizada na manhã da última terça-feira (7), prendeu quatro indivíduos suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por furtos em um condomínio de luxo localizado em Americana, São Paulo.

O subinspetor da Guarda Civil, Cláudio Aparecido Leite, informou que a ação policial foi desencadeada a partir de uma denúncia que relatava a presença de um carro de luxo supostamente envolvido no transporte de drogas na área da Praia Azul.

Durante a abordagem do veículo, que estava deixando um condomínio, as autoridades não encontraram substâncias ilícitas, mas descobriram uma quantia significativa em dinheiro. Diante disso, a Guarda Civil contatou a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que orientou a detenção dos suspeitos e enviou equipes para investigar as residências associadas aos indivíduos.

No decorrer da operação, os policiais encontraram munições e itens que levantaram suspeitas de serem produtos oriundos de furtos. Em uma das residências abordadas, uma motocicleta tentou fugir ao avistar as equipes. Após uma breve perseguição, o veículo foi interceptado e seu condutor estava na posse de uma sacola contendo dinheiro, drogas e outros objetos que podem ter sido subtraídos.

As investigações preliminares indicam que o condomínio de luxo alvo da quadrilha poderia ser acessado por meio de um acesso clandestino vindo de um outro condomínio vizinho, o que facilitava as fugas dos criminosos. Todos os quatro suspeitos já possuíam antecedentes criminais.

As autoridades apreenderam três motocicletas – incluindo a usada na fuga – e o automóvel luxuoso relacionado à denúncia inicial. Além disso, foram confiscados entorpecentes e diversos bens que serão avaliados pela polícia para identificar as vítimas dos crimes.

A investigação continua em andamento para elucidar todos os detalhes envolvidos nas atividades ilícitas do grupo.