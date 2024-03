Polícia Civil prende suspeito que usa loja de veículos para lavagem dinheiro do tráfico em SP

A Polícia Civil prendeu, na segunda-feira (4), um homem suspeito de tráfico de drogas, que lavava o dinheiro recebido com o crime por meio de uma loja de veículos, na região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. No momento da prisão em flagrante, o investigado dirigia um carro de luxo avaliado em quase R$ 300 mil. No veículo os agentes encontraram R$ 9,9 mil em cédulas.

Os investigadores do 35° Distrito Policial de Jabaquara foram cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As investigações da equipe identificaram que o homem era proprietário de um ponto de venda de drogas em uma comunidade na região do Jardim Elba, na zona sul da capital, e outro ponto em Diadema, no ABC. Além disso, o suspeito possivelmente era integrante de uma facção criminosa.

Os policiais monitoraram o suspeito e ontem, no período da manhã, o investigado foi preso quando foi até um dos pontos de vendas de droga para recolher o dinheiro do tráfico. Os agentes flagraram o homem recebendo um pacote de dinheiro. Ele foi abordado e o carro vistoriado. O dinheiro recebido semanalmente com o tráfico foi encontrado no porta-luvas.

Com o investido preso, as equipes ainda foram até a casa dele para dar sequência nos mandados de busca, onde foram encontrados documentos, celular, uma espingarda de pressão, outro veículo, folhas de cheque e mais R$ 2,1 mil em espécie.

Os carros e os objetivos encontrados no imóvel foram apreendidos e levados ao 1° Departamento Policial de Diadema. Foi requisitado o exame de corpo de delito ao investigado, que segue detido.