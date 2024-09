Polícia Civil prende integrantes de quadrilha envolvida em furtos no litoral de São Paulo

A Polícia Civil prendeu cinco homens, de 19 a 30 anos, suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada em praticar furtos qualificados em imóveis no litoral paulista. Nesta terça-feira (10) os agentes cumpriram mandados judiciais em endereços vinculados ao bando em Itanhaém, durante a Operação Domus Fures.

Cerca de 30 policiais civis foram empenhados na ação para cumprir oito mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva contra os suspeitos. As investigações permitiram à Polícia Civil identificar o trio, acusado de praticar os furtos em cidades da região.

Nos locais investigados, foram apreendidos celulares, notebooks, uma moto, relógios, cartões bancários e outros itens provenientes dos crimes. Os três detidos permanecem à disposição da Justiça. Os demais são considerados foragidos.

A operação é uma resposta das autoridades aos criminosos que praticam delitos nas cidades litorâneas. No acumulado do ano, os furtos em geral, que incluem de carga, reduziram 7,9%, na comparação com janeiro a julho de 2023 no Deinter-6, responsável pelo comando da Polícia Civil na área. No ano, mais de 6,7 mil infratores foram presos ou apreendidos nos municípios da região.