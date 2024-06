Polícia Civil prende dupla suspeita de extorsão na capital paulista

Um homem foi preso e um adolescente, apreendido, durante a operação “Vila Andrade Segura”, nesta quarta-feira (26). A operação tem o objetivo de combater uma quadrilha que usa aplicativos de relacionamento para aplicar golpes nas vítimas.

Policiais do 37° Distrito Policial (Campo Limpo) cumpriram quatro mandados de busca e apreensão na região de Pinheiros e Santo Amaro, um mandado de prisão temporária e uma ordem de apreensão a adolescente.

Após os trabalhos de inteligência, foi possível localizar os envolvidos, o que levou a equipe às apreensões na área da 3° e 6° seccionais. O suspeito maior de idade também foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Um revólver calibre 32, seis munições e um celular foram apreendidos durante as buscas. O caso segue pelo 37° Distrito Policial (Campo Limpo).

O golpe:

No mês de maio, segundo as investigações, a quadrilha fez um casal refém por alguns minutos. As vítimas foram levadas até a entrada de uma comunidade da zona sul, tiveram cartões de banco e celulares roubados, o homem ainda foi coagido a realizar transferências via Pix para um número de telefone.