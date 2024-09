Polícia Civil prende 9 e recupera carga de carne avaliada em mais de R$ 380 mil em SP

Uma carga de carne avaliada em mais de R$ 380 mil foi apreendida pela Polícia Civil durante uma investigação de roubo. O flagrante aconteceu em um depósito no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, na segunda-feira (2). Ao todo, nove pessoas foram presas sob suspeita de estarem envolvidas no crime.

Policiais receberam uma informação de que uma carga roubada seria descarregada na região. As equipes fizeram campana no endereço informado na denúncia. Em determinado momento, eles avistaram dois caminhões escoltados por um carro deixando os produtos no local.

O motorista responsável pela escolta desconfiou do carro dos agentes, que estava estacionado próximo ao depósito. Ele foi em direção aos investigadores apontando uma arma. Assim que percebeu que eles eram policiais civis, o homem disparou contra a equipe e tentou fugir, mas foi preso.

Com o primeiro suspeito detido, os policiais foram em direção ao depósito, onde abordaram os outros oito envolvidos, com idades entre 23 e 48 anos. Todos foram encaminhados à delegacia.

A vítima do roubo foi acionada e teve a carga e o caminhão recuperados. Os outros dois veículos encontrados com os suspeitos foram apreendidos, bem como duas armas de fogo.

O caso foi registrado como receptação, porte ilegal de arma, resistência, associação criminosa e apreensão de veículo no 1° Distrito Policial de Carapicuíba.