Polícia Civil prende 26 em ação contra quadrilha das drogas sintéticas

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Marília, no interior de São Paulo, prendeu 26 pessoas durante a Operação Synthlux, deflagrada para combater o tráfico de drogas sintéticas.

Conforme a Polícia Civil, o grupo criminoso tinha como base as cidades de Marília e Matão, de onde era realizada a comercialização do entorpecente, principalmente, para um público de poder aquisitivo maior e que costuma frequentar festas universitárias, dado o preço elevado da droga.

A quadrilha tinha ramificações em outras cidades do Estado, além do Distrito Federal, Pernambuco e Santa Catarina.

O trabalho começou há pelo menos nove meses. No período foi possível identificar a estrutura da organização criminosa. Os envolvidos com o bando possuía pontos de coordenação para comercializar a droga sintética em Bauru, Catanduva e Assis. A capital paulista era usada como um importante ponto de distribuição do produto ilícito.

A operação, realizada na quarta-feira (7), contou com a participação de 140 policiais no cumprimento das buscas em pelo menos sete cidades paulistas. Só em Marília, foram 12 prisões temporárias, incluindo o líder da organização criminosa.

O delegado João Carlos Domingues, da Dise de Marília, explicou que a quadrilha começou a ser investigada no início do ano passado, após a identificação de alguns membros. “A partir disso, mediante árduo trabalho investigativo, com base nos serviços de inteligência policial e intenso trabalho de campo, foi possível desvendar a estrutura de uma grandiosa organização criminosa que atuava na distribuição e comercialização de haxixe e várias outras drogas sintéticas, não só em Marília, mas de outros Estados também”, comentou.