Polícia Civil prende 10 em operação contra tráfico de drogas, roubo e furto em São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prendeu dez pessoas na quinta-feira (14), em uma operação que ocorreu nas comunidades das zonas norte e leste de São Paulo. Os detidos são suspeitos de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação a quadrilhas de roubo por Pix, receptação de veículos e furto de energia elétrica.

O objetivo da ação, que mobilizou 250 policiais, foi combater uma “variedade de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas”, informou o Deic. Durante os trabalhos, os agentes recuperaram 12 veículos, sendo nove carros e três motos, com queixas de furto ou roubo. As investigações também revelaram um esquema de furto de energia elétrica que abastecia comércios da região.

Durante a ação contra o tráfico, os policiais desmontaram quatro pontos de distribuição de maconha, crack e da droga sintética K9. As “casas-bomba”, como são conhecidas, funcionavam na Vila Brasilândia, no Jardim Damasceno, no bairro do Peri, e na Vila Zatt, onde o responsável pelo esquema acabou preso.

Um homem, suspeito de integrar uma associação criminosa, conhecida como “quadrilha do Pix”, que rouba celulares e realiza fraudes utilizando informações das vítimas, foi preso. Ele estava com um simulacro de metralhadora e carregava 17 cédulas de identidade de outras pessoas. Uma mulher procurada também acabou detida durante a operação do Deic.

Os levantamentos durante a ação permitiram obter informações sobre um esquema que utilizava carros roubados ou furtados para comércio em plataformas de e-commerce na internet. Seis automóveis foram localizados em estacionamentos no Belém e na Vila Nhocuné, na zona leste. O responsável foi preso.

Outros quatro homens foram detidos envolvidos com desmanche de veículos, comércios irregulares de peças e receptação de veículos.

As equipes também apreenderam 47 máquinas de videopôquer instaladas em ambientes reservados dentro de quatro estabelecimentos comerciais. Os responsáveis respondem por exploração de jogos de azar.