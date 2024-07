Polícia Civil localiza carro com mais de 200 kg de maconha no interior de São Paulo

A Polícia Civil apreendeu mais de 200 quilos de maconha na segunda-feira (29), em Presidente Venceslau, região de Presidente Prudente, interior de São Paulo. A apreensão faz parte de uma intensa investigação que pretende localizar os suspeitos de uma quadrilha que abastece a região de Carapicuíba, na Grande São Paulo.

O suspeito e o carro investigado passaram por uma rota que já era monitorada pelos policiais desde maio deste ano. A equipe ao ver o veículo pediu para que o motorista parasse, mas ele conseguiu fugir por uma área de mata.

O veículo foi abandonado e encaminhado à delegacia. Durante a vistoria, foram encontrados 206,6 quilos de maconha. O carro foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto no 3º DP (Carapicuíba), que continua com as investigações para localizar os suspeitos envolvidos no crime.

Sobre a investigação

Em novembro de 2023, policiais militares localizaram uma “casa bomba” em Carapicuíba, na Grande SP. A ação contou com um cão farejador do Batalhão de Ações Especiais (Baep), que indicou um barraco usado como depósito. No local, 930 porções de maconha, mais de 500 pedras de crack, LSD, cocaína e frascos de lança-perfume foram apreendidos.

A Polícia Civil monitorou a região e, em maio deste ano, identificou o caminho que era possivelmente utilizado pelos integrantes da quadrilha até o depósito. O bando é suspeito de abastecer o mercado de entorpecentes da região, utilizando diversos carros.

Os agentes foram até o endereço para flagrar a ação criminosa e conseguiu apreender um dos veículos apontados pela investigação. A equipe descobriu que havia drogas nos forros laterais e da tampa traseira, além de mais dois pacotes embaixo do banco do motorista. No total, 127 tijolos de maconha foram apreendidos – 115,4 quilos.

Até o momento, dois veículos foram identificados e 322 quilos de drogas foram apreendidos pelo trabalho de inteligência policial.