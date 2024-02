Polícia Civil inaugura novas instalações do Plantão Policial de Sorocaba

A Polícia Civil inaugurou nesta terça-feira (20) as novas instalações do Plantão Policial de Sorocaba, que atende uma população estimada em 723 mil pessoas. A unidade possui atendimento 24h e foi transferida estrategicamente para a Avenida General Carneiro, para dar mais acessibilidade à população.

“É um motivo de alegria poder visitar Sorocaba e inaugurar e entregar um local com melhores instalações, que vai atender de maneira mais adequada a população, os policiais, e vai fazer com que eles prestem um serviço melhor, que é o nosso compromisso”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A reforma teve investimento de R$ 280,2 mil por parte do Estado para a compra de mobiliário e equipamentos eletrônicos.

“Hoje celebramos não só apenas a inauguração física de um espaço, mas reafirmamos o compromisso com a segurança pública, como prometido desde o nosso primeiro dia de gestão, com nossos policiais e, principalmente, com a população que aqui se socorre diariamente nos momentos de aflição e necessidade”, disse o delegado-geral da Polícia, Dr. Artur Dian.

A unidade funcionava na Avenida Brasil, quando em dezembro de 2023 passou a atender na Avenida General Carneiro. A mudança foi motivada pela necessidade de oferecer um espaço mais adequado para as operações dos policiais civis e demais forças de segurança. Durante a mudança, não houve prejuízo no atendimento.

“É um marco muito importante pra nós a inauguração do plantão policial. Bem localizado, com acesso fácil ao público, que era a ideia nossa inicial. A unidade vai proporcionar um atendimento mais humanizado e digno à comunidade”, disse o diretor do Deinter-7, Wilson Negrão.

Durante a solenidade também houve uma homenagem ao policial civil aposentado Ronaldo Tudela, que em 1999, aos 24 anos, foi baleado com um tiro de fuzil enquanto tentava impedir um roubo e sequestro em transportadora de valores. No crime, cinco policiais civis foram feridos, incluindo Wilson Negrão, diretor do Deinter-7.

O Plantão Policial de Sorocaba possui uma média de 660 ocorrências atendidas por mês, em sua maioria envolvendo tráfico de drogas, roubos e furtos em geral e de veículo.