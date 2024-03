Polícia Civil impede que 43 kg de cocaína cheguem ao centro de SP e prende quadrilha

A Polícia Civil prendeu quatro homens, entre 35 e 55 anos, e apreendeu 44 tijolos de cocaína, na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Cecap, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo investigações, o grupo é responsável por parte das drogas comercializadas nas cenas abertas de uso, no centro de São Paulo.

Equipes do 2º Distrito Policial da Capital – Bom Retiro, no âmbito da Operação Resgate, descobriram que os suspeitos utilizavam uma Fiat/Fiorino para transportar as substâncias vendidas nas áreas de fluxo. Por meio de um trabalho de inteligência, os agentes descobriram a localização do veículo e foram até o local averiguar.

No endereço, Rua Rubéns Henrique Picchi, em Guarulhos, os policiais viram o grupo transportando caixas de papelão de um carro da Honda para o veículo investigado. Foi realizada abordagem e localizadas os tijolos de cocaína, que somaram 43,6 quilos.

Todo o entorpecente foi apreendido, assim como os dois veículos, seis celulares, fita adesiva, lacres e máquina para lacrar caixas.

Exames periciais foram solicitados e o grupo, preso em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas.