Polícia Civil fecha fábrica clandestina de cigarros e apreende mais de 800 mil produtos falsificados

A Polícia Civil fechou uma fábrica clandestina de cigarros que realizava o preparo do material falsificado no bairro Sítio da Moenda, em Itatiba, no interior de São Paulo, na sexta-feira (8). Dois homens foram detidos e maquinários usados para a produção, pallets e mais de 800 mil palitos de cigarros foram apreendidos na ação.

Policiais da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco foram até Itatiba averiguar uma denúncia de que um veículo sairia da cidade carregando cigarros falsificados.

Ao chegar ao local, a equipe abordou um grupo de pessoas. Dois suspeitos se identificaram como funcionários da fábrica. Os agentes entraram em um dos imóveis e logo constataram que o lugar era usado para a fabricação de cigarros falsificados.

No total, 250 caixas contendo 50 maços cada uma (10 mil cigarros por cada maço, totalizando um total de 2,5 mil mil cigarros), oito sacolas com mais 100 mil cigarros cada, totalizando 800 mil cigarros, uma caixa de fumo com potencial para produzir até 150 mil cigarros, sete pallets contendo 70 mil embalagens de cigarro cada, três sacos com embalagens soltas e três caixas com filtros de cigarros foram apreendidos.

Os detidos alegaram que não sabiam sobre a prática ilícita da produção do material.

As investigações apontam que os responsáveis pela fábrica clandestina visavam minimizar perdas com o transporte da mercadoria, feita originalmente em território estrangeiro, por isso produziam o produto falsificado e comercializavam em comércios da região.

Os detidos pagaram fiança e foram liberados. O caso foi registrado no 1° Departamento Policial de Itatiba que segue com as investigações.