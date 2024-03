Polícia Civil fecha depósito de drogas e prende suspeito em Embu das Artes

Um homem, de 22 anos, foi preso por manter um depósito de drogas em uma casa localizada no Jardim Vazame, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo. A ação aconteceu na terça-feira (26). No local, a Polícia Civil apreendeu quase 55 quilos de drogas.

Durante as investigações, os policias da 6° Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), descobriram que no endereço havia grande quantidade de drogas. Durante monitoramento, eles viram um homem no local e o abordaram.

Já dentro da casa, os agentes encontraram em uma sacola 15 potes com maconha, bem como cadernos com anotações sobre o tráfico de drogas. Em conversa com o suspeito, ele afirmou que mais entorpecentes ficavam armazenados em outra casa na mesma viela.

O investigado conduziu os policiais civis até o imóvel, onde encontraram 405 porções de drogas, que totalizaram cerca de 22 quilos, entre maconha, cocaína, ecstasy, skunk e crack, já todas embaladas para a venda.

Além dos entorpecentes e do caderno, um celular, um colete balístico e R$ 184 foram apreendidos. O homem foi levado à Dise, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.