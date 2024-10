Polícia Civil fecha central de golpes financeiros no litoral sul de SP

A Polícia Civil fechou uma central de golpes financeiros na terça-feira (15) em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Dois homens, de 33 e 32 anos, foram presos em flagrante.

A equipe se dirigiu ao local para investigar uma denúncia de tráfico de drogas. No entanto, no endereço, no bairro Belas Artes, os agentes encontraram dois suspeitos.

Em buscas no imóvel, os policiais se surpreenderam com a quantidade de aparelhos eletrônicos. Foram apreendidos seis celulares, oito notebooks, um monitor, 23 chips de celular, 14 modens de internet, dois teclados, um processador e dez cabos de conexão. Nenhuma droga foi encontrada no local.

De acordo com as investigações, os envolvidos tentaram aplicar golpes em instituições financeiras nas últimas semanas. A tentativa de fraude, no entanto, foi detectada pelas empresas e bloqueadas.

Os dois homens que estavam no local foram presos e encaminhados à Cadeia Pública. O caso foi registrado como estelionato na Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém.