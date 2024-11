Polícia Civil fecha central de abastecimento de drogas na Baixada Santista

A Polícia Civil fechou uma central de abastecimento do tráfico de drogas no município de Praia Grande, litoral sul do estado, na terça-feira (26). Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante, suspeito de comandar o esquema que operava em um conjunto habitacional.

Após denúncias, agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), foram até o local. Com as informações, acharam uma casa que estava destrancada. O suspeito estava no local.

Ao todo, foram apreendidas 193 porções de maconha; 175 porções de K2; 15 porções de ice; sete porções de skunk; 16 porções de dry; 815 pinos de cocaína; 100 pedras de crack e 83 frascos de lança-perfume.

De acordo com o boletim de ocorrência, o preso é responsável por administrar a central de abastecimento das “lojinhas do tráfico” da quadrilha que atua na região.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Dise de Praia Grande.