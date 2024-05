Polícia Civil faz operação contra quadrilha de falsificadores de CNH em SP

A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (29), uma operação contra uma quadrilha suspeita de falsificar Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). As equipes cumprem nove mandados de buscas nas cidades de Presidente Prudente (SP), Bataguassu (MS) e Recife (PE).

Quatro pessoas são investigadas pelo crime. As carteiras de habilitação falsificadas eram vendidas no valor de R$ 2,5 mil. Quem adquiriu o documento também pode responder criminalmente, conforme a polícia.

O bando enganava os clientes informando que as CNHs eram emitidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, mas eram falsificadas integralmente sem a participação de qualquer funcionário público.

“Essa falsa ideia de que o documento era emitido pelo órgão dava mais segurança aos clientes da quadrilha, que acreditavam que dificilmente seriam descobertos”, informou a Polícia Civil. Os investigadores descobriram que os envolvidos ainda contavam com a participação de outro grupo criminoso envolvido em um esquema de fraude semelhante.

A operação de hoje resultou na apreensão de diversas CNHs falsas encontradas em imóveis relacionados aos suspeitos. Celulares também foram apreendidos na ação.

Os suspeitos devem responder criminalmente por associação criminosa, falsa identidade e falsificação de documento público.

A 1ª Delegacia de Investigações Gerais (Deic), de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, é a responsável pela operação, que segue em andamento. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e de Pernambuco também realizam diligências para o cumprimento dos mandados.