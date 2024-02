Polícia Civil encontra tambor enterrado com mais de 2 mil porções de drogas em Cachoeira Paulista

A Polícia Civil de Cachoeira Paulista apreendeu mais de duas mil porções de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha, nesta quarta-feira (14), no bairro Santa Terezinha, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A droga foi encontrada em um tambor azul, que estava enterrado em um terreno baldio.

Os agentes receberam uma denúncia anônima que apontava o tráfico de drogas no local. Parte da equipe entrou no terreno baldio e iniciou buscas pelo local, onde encontraram uma árvore pequena, coberta com uma cabana improvisada.

No local, os policiais ainda perceberam que a terra estava fofa e tinha sido mexida. Ao removerem, parte dela puderam encontrar um tambor enterrado, usado para armazenar as drogas.

Ao todo, foram encontrados 3 tijolos de maconha, 406 pedras de crack e 1,9 mil pinos de cocaína. A equipe, que já investiga o tráfico na região, segue as diligências para identificar os traficantes.

O caso foi registrado como localização e apreensão de objetos, tráfico de drogas e associação criminosa na Delegacia de Polícia de Cachoeira Paulista.