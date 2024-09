Polícia Civil encontra laboratório clandestino com mais de 4 mil anabolizantes em SP

A Polícia Civil encontrou um laboratório clandestino com mais de quatro mil frascos de anabolizantes na região do Jardim Rincão, zona norte de São Paulo. Na ação, realizada na sexta-feira (6), um homem de 29 anos foi preso em flagrante.

Policiais do 4º Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco) investigavam uma quadrilha envolvida na fabricação dessas substâncias ilícitas. Um dos envolvidos estava sendo monitorado pelos investigadores quando foi abordado pela Polícia Militar por dirigir em alta velocidade e fazer manobras arriscadas na rua Estado de Pernambuco.

Nesse momento, os policiais civis, que também estavam acompanhando o suspeito, se identificaram e informaram sobre a investigação. O homem levou os agentes até uma residência onde funcionava o laboratório clandestino.

Além dos anabolizantes, as equipes apreenderam agulhas, balanças de precisão, uma máquina aquecedora magnética e celulares. Ainda no local, o suspeito ofereceu R$ 70 mil como suborno aos agentes para não ser detido.

Ele foi encaminhado à Delegacia Seccional do 4º Cerco, onde permaneceu preso por falsificação, corrupção e adulteração de produtos medicinais, associação criminosa e corrupção ativa. As equipes continuam as investigações para identificar e prender os demais integrantes da quadrilha.