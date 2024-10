Polícia Civil encontra fábrica ilegal de armas de grosso calibre em São Paulo

A Polícia Civil encontrou uma fábrica ilegal de armas de grosso calibre localizada na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo. Um homem, de 64 anos, é investigado por produzir e comercializar o armamento. Ao todo, foram apreendidas 19 armas, entre fuzis e metralhadoras.

Equipes do 4° Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), em cumprimento de três mandados de busca e apreensão, encontraram o imóvel com as armas na segunda-feira (21).

Os itens estavam escondidos no fundo falso de um armário. Mais de R$ 1,5 mil em espécie e dezenas de munições foram apreendidos na casa, além do celular do suspeito que será analisado.

O dono do imóvel foi encaminhado à 4ª Delegacia Seccional, na região do Jardim São Bento, e indiciado por porte ilegal de arma. As investigações prosseguem para localização de outros suspeitos e compradores.