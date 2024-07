Polícia Civil encontra ‘casas bomba’ e apreende 1,1 tonelada de maconha em Franca

A Polícia Civil desarticulou um esquema de tráfico de drogas em larga escala, na quinta-feira (4), ao apreender 1,1 tonelada de maconha no Jardim Palestina, em Franca, no interior de São Paulo. Três homens, suspeitos de gerenciar duas “casas bomba”, foram presos no local. Segundo as informações, parte da droga estava enterrada no chão de uma da chácara.

As investigações duraram três meses e iniciaram após a equipe receber uma denúncia sobre um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas na região. Os agentes realizaram trabalhos de inteligência policial e passaram a monitorar o suspeito.

No decorrer da ação, a equipe descobriu que o homem usava uma chácara para esconder as drogas. Um segundo suspeito também foi identificado durante as investigações.

O caso foi encaminhado à Justiça, que autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos endereços. A ação contou com equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Central de Polícia Judiciária.

Durante campana em frente ao local, foi constatado que um terceiro envolvido era chefiava uma segunda “casa bomba”, na mesma região. Segundo a polícia, os agentes flagraram o homem cavando buracos na terra para esconder parte do entorpecente.

No primeiro imóvel, dois dos suspeitos foram presos. No local, porções de maconha, uma balança de precisão e cadernos de contabilidade foram encontrados. Na segunda chácara, cerca de 1,3 mil tijolos de maconha foram apreendidos.

O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Franca. As drogas foram apreendidas e encaminhadas à perícia.