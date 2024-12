Polícia Civil do RJ resgata refém do ‘Tribunal do Tráfico’

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação bem-sucedida que resultou no resgate de um homem mantido como refém, prestes a ser executado pelo chamado “Tribunal do Tráfico” na Favela do Caju.

A ação foi conduzida pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) em colaboração com o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). O sucesso da operação é atribuído a um trabalho meticuloso de inteligência policial que permitiu a localização exata do cativeiro e o momento em que o crime se desenrolaria.

A vítima, que reside na comunidade Rubem Vaz, situada no Complexo da Maré e sob domínio da facção Comando Vermelho, foi sequestrada por membros do Terceiro Comando Puro, uma facção rival que exerce controle sobre a Favela do Caju. Este ato de violência evidencia a intensa disputa territorial entre as facções criminosas na região.

Durante a operação, um dos criminosos foi atingido durante confronto ao resistir à prisão, enquanto um fuzil foi apreendido pelas autoridades. Graças à intervenção policial, a execução planejada da vítima foi evitada, destacando a importância do trabalho integrado das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada.

Essa ação reafirma o compromisso da polícia em proteger a população e enfrentar as facções que ameaçam a segurança nas comunidades cariocas.