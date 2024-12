Polícia Civil do RJ realiza operação no Complexo da Maré

Na manhã desta segunda-feira (9), a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou uma operação de grande escala no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte da capital fluminense. Esta ação faz parte da Operação Torniquete, que visa combater o roubo de cargas e veículos na região. A operação contou com o suporte aéreo de um helicóptero e o auxílio terrestre de cinco veículos blindados.

Durante a operação, moradores relataram intenso tiroteio nas proximidades do Parque União, onde um evento de forró estava em andamento quando as forças policiais chegaram ao local. A investida tinha como alvo membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV), incluindo Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como “Motoboy”, e Jorge Luís Moura Barbosa, apelidado de “Alvarenga”.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, os suspeitos são acusados de liderar e organizar uma quadrilha especializada em roubos de veículos e cargas. Os recursos obtidos por essas atividades criminosas seriam utilizados para adquirir armamentos, munições e financiar familiares de integrantes presos, além de sustentar líderes da organização.

Até o momento da última atualização, a operação resultou em dois suspeitos mortos e três detidos. As autoridades apreenderam drogas, munições e granadas. Mandados de prisão foram executados por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e outras unidades especializadas. A Polícia Militar também participa das ações em diversas comunidades do entorno.

As investigações apontam que os criminosos do Complexo da Maré recebem ordens diretas dos chefes do tráfico situados no Complexo da Penha, entre eles Edgar Alves Andrade, conhecido como “Doca”. O grupo estaria montando uma estrutura logística para viabilizar os delitos em diferentes áreas do Rio de Janeiro e Região Metropolitana.

Entre as práticas ilícitas descobertas estão o armazenamento e revenda de cargas roubadas, clonagem e desmanche de veículos para comércio ilegal ou troca por armas e drogas, além do sequestro com exigência de transferências financeiras via PIX.

Na semana anterior, uma operação similar realizada na Penha resultou em seis feridos, um morto e treze prisões. Durante essa ação, a polícia buscava prender “Doca”, líder envolvido em diversas atividades criminosas, inclusive homicídios e sequestros.

As operações visam desarticular redes criminosas que há anos operam na cidade, impactando diretamente a segurança pública local. A Polícia Civil reafirma seu compromisso em manter a pressão sobre estas organizações até que todos os envolvidos sejam capturados.