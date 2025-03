Polícia Civil do RJ devolve 200 celulares roubados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou, na última segunda-feira (17), a devolução de 200 celulares que haviam sido roubados ou furtados. A ação faz parte de uma operação realizada pela 24ª DP (Piedade) em combate ao crime organizado, que resultou na apreensão de cinco toneladas de drogas e na detenção de nove suspeitos no final de dezembro de 2024.

Segundo a delegada responsável pela unidade, Kely de Araújo Goularte, o processo de identificação dos proprietários dos aparelhos foi complexo. Isso se deve ao fato de que muitos dos afetados não registraram boletins de ocorrência ou não forneceram o número do IMEI, um código único associado a cada dispositivo. Diante dessa situação, a polícia precisou solicitar apoio das operadoras de telefonia para localizar os legítimos donos.

“A maior parte dos celulares foi subtraída no final do ano, especialmente na Zona Sul da cidade. Além disso, alguns dispositivos pertencem a turistas internacionais, e estamos colaborando com os consulados para que possam ser devolvidos“, detalhou a delegada.

Uma das vítimas que conseguiu recuperar seu celular expressou sua surpresa ao receber a notificação da polícia. “Quando recebi a mensagem da Polícia Civil, pensei que era uma brincadeira. No entanto, após conversar com a policial e registrar o boletim de ocorrência, consegui ter meu celular de volta“, relatou um dos recuperados nesta segunda-feira.

A 24ª DP (Piedade) enfatiza que pessoas que tiveram seus celulares roubados ou furtados durante esse período são encorajadas a comparecer à delegacia para verificar se seus aparelhos foram recuperados.

Além disso, as autoridades policiais reforçam a importância do registro das ocorrências e da informação do número IMEI do telefone, disponível na caixa do produto. Essa medida pode agilizar significativamente o processo de devolução dos aparelhos recuperados.