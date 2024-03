Polícia Civil detém três em flagrante e apreende mais de 110 porções de drogas em Tremembé

A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher, de 27 e 40 anos, e apreendeu um adolescente por armazenar em uma casa mais de 110 porções de droga, na Vila Santo Antônio, em Tremembé, no interior de São Paulo. A operação aconteceu na sexta-feira (15), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação contou com 11 policiais do Departamento de Investigações Criminais (Deic), que investigavam atividades relacionadas ao tráfico, associação criminosa e corrupção de menores. O grupo agia nas proximidades do Fórum da cidade e de uma creche, agravando o crime.

Um dos envolvidos, ao notar a presença dos policiais, jogou parte da droga no telhado, mas posteriormente as substâncias foram encontradas pelos agentes.

No total, foram encontradas 101 porções de crack, 14 de maconha e 1 pino de cocaína. Um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas, embalagen, balança de precisão e R$ 2,7 mil em dinheiro também foram apreendidas.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia para interrogatório e permaneceram detidos. O adolescente infrator já tinha sido apreendido anteriormente pelo mesmo crime em janeiro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tremembé como tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores.