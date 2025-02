Polícia Civil desmantela fábrica ilegal de cigarros na Penha, RJ

Na última segunda-feira (17), a Polícia Civil do Rio de Janeiro, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE), desarticulou uma operação clandestina dedicada à fabricação de cigarros. A ação ocorreu na Penha, na Zona Norte da cidade, após informações recebidas por meio do Disque Denúncia.

O trabalho investigativo foi iniciado a partir de uma denúncia anônima, que resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na Rua Conde de Agrolongo. Durante a operação, os agentes da DRACO-IE descobriram uma instalação equipada com maquinário industrial e uma variedade de insumos necessários para a produção de cigarros. Além disso, foram encontrados grandes lotes da marca “Egypt”.

A perícia criminal foi mobilizada para realizar análises técnicas no local, com o objetivo de coletar evidências que possam auxiliar nas investigações. Todo o material apreendido, que inclui tanto equipamentos quanto produtos acabados, será transportado pela DRACO-IE para aprofundar as investigações e identificar os indivíduos envolvidos na fabricação e distribuição desses produtos ilícitos.

A DRACO-IE reforça a importância da colaboração da população e solicita que denúncias continuem sendo feitas pelo telefone (21) 2253-1177, pelo WhatsApp (21) 97908-4200 ou através do aplicativo do Disque Denúncia, assegurando que todas as informações serão tratadas com total sigilo.