Polícia Civil desativa centro de distribuição de crack na Grande São Paulo

A Polícia Civil descobriu um centro de distribuição de drogas que funcionava em uma casa em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. No local, um homem que era procurado pela Justiça foi capturado. Ele era responsável pela manipulação do entorpecente.

Os policiais da 2° Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica (Disccpat) receberam informações sobre o imóvel no Jardim Valentim, onde as drogas eram comercializadas. Após seis horas observando o local, a equipe flagrou um homem saindo da casa e realizou a abordagem. O suspeito, de 28 anos, tentou fugir, mas foi detido. Ele estava foragido da Justiça.

Durante a busca na casa, a equipe descobriu que o suspeito preparava e embalava as drogas para a venda. No local foram apreendidos 2,9 mil pedras de crack, 1,2 mil porções de cocaína, um tijolo de maconha, quatro ampolas de fentanil e três balanças de precisão. Os entorpecentes eram embalados com ajuda de duas máquinas de ensacar e uma seladora, que foram apreendidas.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e captura de procurado na 2° Disccpat.