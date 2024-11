Polícia Civil desarticula grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

A Polícia Civil fechou o cerco contra uma quadrilha especializada em roubo de caminhões com sequestro de vítimas. O bando, após realizar o crime, mantinha as vítimas em cativeiro até que os veículos chegassem ao Paraguai, onde tinham as placas clonadas para serem utilizados no tráfico de drogas e contrabando de cigarros.

Uma operação realizada na quinta-feira (28) por meio da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente prendeu quatro integrantes do bando. As ações ocorreram nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Americana e Santos.

A quadrilha atuava nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os suspeitos atraíam os motoristas com falsas contratações de fretes anunciados em plataformas virtuais. As vítimas, então, iam para o destino achando que receberiam o carregamento, mas eram surpreendidas e rendidas pelos assaltantes armados.

Os indiciados, que tinham entre 22 e 39 anos, atuavam na logística da organização. Eles contratavam os motoristas que integravam a organização criminosa, alugavam os imóveis que seriam usados como cativeiro e forneciam carros clonados para garantir a fuga dos roubadores.

Durante os cumprimentos dos mandados de prisão temporária, preventiva e de busca e apreensão, também foram apreendidos celulares, munições, uma balança de precisão, vários cartões bancários, anotações e documentos físicos e virtuais que comprovaram todo o roteiro criminoso.

Um dos presos foi detido em flagrante pelo crime de receptação e posse de munição de arma de fogo. O outro, de 39 anos, já era procurado pela Justiça por roubo e associação criminosa.

Investigações

A Operação Duloc foi o resultado de outras quatro investigações que esclareceram ao menos oito roubos praticados pela organização criminosa na região de Presidente Prudente nos últimos três anos.

O trabalho foi realizado em conjunto com a Delegacia Seccional de Guarulhos, a Deic de Santos, de Campinas, a DIG de Americana e o 37º Distrito Policial (Campo Limpo) de São Paulo.

Os casos foram registrados como captura de procurado, receptação, posse irregular de arma de fogo, localização e apreensão de objeto e cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Elaboraram os registros o 1º Distrito Policial de Campinas, o 37º DP (Campo Limpo) e a DIG de Americana.