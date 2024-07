Polícia Civil deflagra operação contra tráfico de drogas em Campos do Jordão

A Polícia Civil deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (12). Mais de 860 porções de cocaína, dois tabletes de maconha e uma pedra de crack foram apreendidas na ação, que teve apoio da Polícia Militar.

As equipes conseguiram um mandado de busca e apreensão contra um homem após o setor de inteligência da polícia descobrir que ele armazenava drogas em uma residência no bairro Santo Antônio.

Durante a operação, os agentes encontraram as drogas, já embaladas para a venda, escondidas no fundo do imóvel. O suspeito, que tinha passagens criminais por tráfico de drogas, foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Campos do Jordão.