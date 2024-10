Polícia Civil de SP treina policiais do Peru sobre combate ao crime organizado

A Polícia Nacional do Peru mandou 21 agentes para receber treinamento com a Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre o combate ao crime organizado e como funcionam os procedimentos operacionais, organização interna, uso de tecnologia e capacitação de equipes. São quatro dias de qualificação e visitas aos departamentos especializados da instituição.

O grupo começou o treinamento na segunda-feira (21) e já conheceu as estruturas das divisões da Polícia Civil e como elas interagem entre si, entenderam quais são as melhores práticas nas operações e como são gerenciadas. Os policiais também revisaram o sistema de treinamento e atualização profissional dos agentes.

Outro ponto de interesse das equipes peruanas é a tecnologia utilizada pela corporação em São Paulo, quais as soluções e facilidades que os sistemas digitais trazem ao trabalho policial.

Até agora, os policiais visitaram as sedes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), a Academia de Polícia (Acadepol) e o Departamento de Ações Policiais Estratégicas (Dope). Eles também vão conhecer outros setores como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Divisão de Inteligência Policial (Dipol) e o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania.

A organização da agenda para o treinamento foi realizada pela delegada Fernanda Herbella, divisionária da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur). Ela contou que a “Polícia Civil está sempre aberta para mostrar o seu trabalho para policiais de outros países”.

Os agentes da Polícia Nacional do Peru terminam a capacitação na quinta-feira (24), quando vão passar o dia na Superintendência da Polícia Técnico-Científica para entender quais são os procedimentos realizados e a importância do trabalho pericial para as investigações.