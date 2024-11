Polícia Civil de SP amplia força com 305 novos delegados para turbinar segurança pública

O Governo do Estado de São Paulo reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da segurança pública ao celebrar, nesta quinta-feira (7), a formatura de 305 novos delegados na Academia de Polícia. A cerimônia, realizada no Palácio dos Bandeirantes, contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e diversas autoridades, marcando a entrada de uma das maiores turmas de delegados da história do estado na força policial. Os recém-formados iniciarão suas funções em diferentes cidades paulistas a partir da próxima segunda-feira (11).

Durante o evento, o governador expressou confiança no impacto positivo que os novos profissionais terão na segurança pública. “Nossa polícia tem se destacado por sua capacidade de enfrentar a criminalidade e formar profissionais qualificados. Vocês são fundamentais para assegurar a ordem e promover o progresso em nossa sociedade”, declarou Tarcísio de Freitas aos presentes.

A solenidade contou também com a participação do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, André do Prado, além de parlamentares, gestores, representantes das forças de segurança e familiares dos formandos.

A incorporação dos novos delegados representa um passo significativo na recomposição do efetivo da Polícia Civil em São Paulo. Eles serão alocados em delegacias distribuídas por todas as regiões do estado, seguindo critérios técnicos definidos pelo planejamento da Delegacia Geral de Polícia. O secretário Derrite destacou: “Com esses 305 novos delegados, iniciamos um novo ciclo para a Polícia Civil, fortalecendo substancialmente a atuação da polícia judiciária.”

A formação dos novos delegados na Academia de Polícia (Acadepol) incluiu um currículo abrangente, que abarcou temas como direitos humanos, inquérito policial, investigação prática, armamento e tiro, defesa pessoal e gestão pública. A diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, enfatizou a amplitude do curso: “Essa turma está amplamente preparada para atuar na Polícia Civil e impactar positivamente a vida dos cidadãos paulistas.”

Este ano marca um recorde na nomeação de policiais civis em São Paulo, com mais de 4 mil novos profissionais ingressando nas carreiras de delegado, escrivão, investigador e médico-legista. Em outubro, mais de 3 mil investigadores, escrivães e peritos foram integrados às polícias Civil e Técnico-Científica em diversas regiões do estado.