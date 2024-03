Polícia Civil de SP prende suspeito de integrar quadrilha do ‘novo cangaço’

Os policiais da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) prenderam um homem, de 44 anos, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos a bancos, que ficou conhecida como “novo cangaço”. O suspeito foi detido nesta quarta-feira (27), em Cidade Tiradentes, bairro da zona leste de São Paulo.

A ação contou com policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio) e 2ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Crimes de Intervenção Estratégica). Também teve apoio do Grupo Especial de Reação e cobertura aérea do Serviço Aerotático. O cerco foi realizado no local onde o suspeito estava escondido em Cidade Tiradentes. Ele acabou dominado diante da intervenção das equipes. Na casa do suspeito os agentes apreenderam três celulares e um carro. O homem teve sua prisão temporária decretada pela justiça.

As investigações tiveram início no começo de março. No dia 6, as equipes do Deic prenderam, em Itapevi, na grande São Paulo, o filho do suspeito, também supostamente envolvido com a organização criminosa. Na época, os agentes apreenderam cinco fuzis, duas submetralhadoras, três pistolas, munições de diversos calibres e carros de luxo blindados.

O caso foi registrado como cumprimento de mandado de prisão temporária e busca e apreensão, na 1º Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios.