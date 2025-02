Polícia Civil de Ribeirão Preto intensifica busca por suspeitos de tentativa de roubo a guincho

A Polícia Civil de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, está em alerta e realizando esforços intensivos para localizar dois primos, Duverci Macedo e Pedro Henrique de Souza, ambos com 24 anos, que são considerados suspeitos em uma tentativa de roubo a um guincho ocorrida na manhã da última quarta-feira, dia 19 de fevereiro, no Jardim Procópio, na zona Norte da cidade. O proprietário do veículo em questão é um policial militar.

Os mandados de prisão temporária contra os suspeitos foram emitidos na sexta-feira, 21 de fevereiro, mas até o momento eles permanecem foragidos. Segundo informações do delegado Targino Osório, ambos já possuem condenações anteriores por crimes como roubo e furto.

“Os dois homens têm histórico criminal significativo; um deles é conhecido por ter cometido roubos e ambos acumulam diversas acusações de furtos”, declarou o delegado.

A motocicleta utilizada na tentativa de assalto foi recuperada pela polícia no dia do crime. Informações levantadas pela investigação indicam que a ação criminosa pode estar relacionada à necessidade financeira dos primos para quitar uma dívida referente à compra da moto. Targino Osório revelou que Duverci tinha uma negociação em andamento para pagar R$ 7 mil ao antigo proprietário da motocicleta, sugerindo que a tentativa de roubo poderia ter sido uma forma desesperada de conseguir dinheiro.

Adicionalmente, a placa da moto utilizada durante o crime não era a original e pertence a um indivíduo previamente condenado por tráfico de drogas e atualmente foragido. As autoridades estão averiguando como os suspeitos obtiveram essa placa alterada.

A tentativa de roubo ocorreu na Rua Orlando Bartossi e culminou em uma troca de tiros entre os criminosos e o policial militar. Este foi chamado ao local na noite anterior para retirar um veículo estacionado irregularmente e foi surpreendido pelos primos ao retornar na manhã seguinte. Armado, o policial disparou cinco vezes contra os suspeitos, mas não conseguiu confirmar se algum deles foi atingido.

Durante o confronto, enquanto um dos suspeitos conseguiu escapar a pé por uma rua lateral, o outro se evadiu em um ônibus circular.

A Polícia Civil continua suas investigações e apela para que qualquer informação sobre o paradeiro dos suspeitos seja reportada imediatamente.