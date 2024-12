Polícia Civil de Minas Gerais identifica vítimas de acidente fatal na BR-116

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a identificação de 16 das 41 vítimas fatais envolvidas em um trágico acidente ocorrido no último sábado (21), no quilômetro 286 da BR-116, nas proximidades de Teófilo Otoni. Até o momento, as investigações estão em andamento, mas não há uma previsão definida para a conclusão do inquérito.

O acidente, que aconteceu por volta das 3h30 da madrugada, envolveu um ônibus que colidiu frontalmente com uma carreta, resultando em um incêndio devastador. Segundo o delegado Amauri Albuquerque, chefe do 15º departamento de Polícia em Teófilo Otoni, a maioria das vítimas ficou presa às ferragens e teve seus corpos carbonizados.

Um terceiro veículo, um carro de passeio que seguia atrás do ônibus, também se envolveu na colisão; no entanto, os ocupantes desse automóvel sofreram apenas ferimentos leves. O ônibus, que prestava serviço de transporte interestadual, pertencia à empresa Emtram e havia partido de São Paulo (SP) com destino a Elísio Medrado (BA).

O motorista da carreta envolvida no acidente, Arilton Bastos Alves, prestou depoimento à Polícia Civil na última segunda-feira (23) por mais de seis horas antes de ser liberado. De acordo com informações do perito criminal Felipe Dapieve, dos 16 corpos já identificados, 14 foram retirados do Instituto Médico Legal (IML) por seus familiares. A identificação foi realizada através de exames papiloscópicos para 13 vítimas e odontologia legal para outras três. Os corpos restantes ainda estão passando por análises complementares.

As investigações estão considerando várias hipóteses sobre as causas do acidente. Uma das linhas sugere que uma explosão do pneu do ônibus pode ter contribuído para a tragédia. Outra possibilidade levantada é que a carreta estava operando com excesso de peso e alta velocidade. Durante a passagem pela localidade de Lajinha, um grande bloco de granito teria se soltado de um dos reboques e caído na pista, colidindo com o ônibus logo em seguida.

O delegado Amauri Albuquerque ressaltou que as oitivas continuam em curso e enfatizou a importância de reunir provas testemunhais e técnicas para elucidar os fatos. Ele também alertou que é prematuro fazer qualquer afirmação conclusiva sobre a suposta explosão do pneu do ônibus neste momento.