Polícia Civil de Campinas apreende mais de 600 roupas em falso outlet

A Polícia Civil apreendeu mais de 600 peças de vestuário em um falso outlet que vendia itens de marcas internacionais falsificadas, incluindo camisetas, bonés e sapatos, no Jardim Melina, em Campinas. A ação aconteceu na quarta-feira (30), e o proprietário do estabelecimento, um homem de 42 anos, foi preso em flagrante por violação de direitos autorais.

Por meio do Disque Denúncia (181), a equipe recebeu informações sobre a loja do suspeito, que estaria comercializando as roupas falsificadas. Para apurar a ocorrência, os policiais foram ao endereço indicado pela investigação.

Ao chegar no comércio, os agentes identificaram diversos calçados e acessórios expostos à venda. Um funcionário da loja atendeu os policiais e chamou o proprietário, que foi detido no local. A equipe constatou que os produtos, por se tratarem de réplicas, não possuíam nota fiscal.

Entre os itens apreendidos estavam diversos óculos, bonés, tênis, relógios, bolsas e camisetas, todos encaminhados para a perícia. Segundo informações, a companheira do suspeito havia sido detida pelo mesmo crime em junho do ano passado.

O suspeito foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança. Ele permanece à disposição da Justiça, e o caso foi registrado no 9º Distrito Policial de Campinas.

O combate à violação dos direitos autorais prossegue. Esta é a terceira loja alvo das investigações. Ao todo, três suspeitos já foram detidos nesta semana, envolvidos na venda em escala de itens replicados sem autorização.