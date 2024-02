Polícia Civil cumpre 25 mandados contra quadrilha especializada em golpes financeiros

A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (28), a Operação Double Shot, para desmantelar uma quadrilha especializada em golpes financeiros. Uma das vítimas do grupo criminoso chegou a perder mais de R$ 260 mil com o golpe. Foram expedidos pela Justiça 25 mandados de busca e apreensão que são cumpridos nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande, Guarulhos e Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início após um analista de segurança antifraude de uma instituição financeira registrar um boletim de ocorrência informando que seu cliente foi vítima do conhecido “golpe do motoboy”, em que acabou tendo um prejuízo de R$ 261 mil.

Os investigadores fizeram relatórios e identificaram tanto os beneficiários da fraude, quanto o motoboy e os responsáveis pelo golpe.

Ainda durante os trabalhos de investigação, foi registrado outro boletim de ocorrência tendo como vítima a mesma instituição bancária. Dessa vez, os golpistas se passaram por funcionários do banco, entraram em contato com um cliente, que acabou repassando os dados de sua conta bancária.

Com posse desses dados, a quadrilha conseguiu realizar seis transferências não autorizadas, que totalizaram o valor de R$ 256 mil.

Com a identificação dos suspeitos e os mandados de busca e apreensão expedidos, os investigadores deflagraram a operação com a participação de 20 policiais civis da 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio operacional de outras delegacias e de equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope).