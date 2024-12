Polícia Civil bloqueia 131 contas de empresas envolvidas em golpe da CNH suspensa

A Polícia Civil do Brasil, através do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, obteve autorização judicial para o bloqueio de 131 contas bancárias associadas a empresas suspeitas de estarem envolvidas em um esquema fraudulento relacionado à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esta operação é resultado de uma investigação proativa conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia de Combate à Lavagem de Dinheiro, que se intensificou após a divulgação de reportagens sobre essa nova modalidade criminosa, datadas do dia 18 de novembro.

As investigações revelaram que criminosos têm utilizado mensagens fraudulentas para enganar cidadãos, informando-os sobre a suposta suspensão ou cassação de suas CNHs. Essas mensagens falsas induzem as vítimas a clicarem em links que as direcionam para sites que imitam os portais oficiais dos Departamentos Estaduais de Trânsito e do sistema Gov.br.

Uma vez nos sites falsos, as vítimas são levadas a inserir informações pessoais sensíveis, incluindo números do CPF e da CNH, além de dados bancários. Os golpistas então utilizam essas informações para gerar boletos ou cobranças via PIX. Após o pagamento, os valores são transferidos para contas vinculadas a empresas fantasmas que operam no esquema da CNH suspensa.

Compreendendo o modus operandi dos infratores, a Polícia Civil conseguiu identificar várias empresas de fachada cujos nomes eram semelhantes aos do Detran-SP, facilitando assim a indução ao erro por parte dos cidadãos. Em resposta, foi solicitado à Justiça o bloqueio e sequestro dos ativos financeiros associados a essas entidades. O pedido foi deferido e executado com sucesso, enquanto as investigações continuam em andamento para desmantelar completamente essa rede criminosa.