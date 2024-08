Polícia Civil apreende avião que pode ter sido usado por facção para transportar drogas

Uma aeronave, usada por uma organização criminosa, foi apreendida na quarta-feira (7) em um pátio no Campo de Marte, em Santana, zona norte de São Paulo. Devido às rotas feitas pelo avião, a Polícia Civil suspeita que ele tenha sido usado para transportar drogas tanto pelo Brasil quanto por outros países.

As equipes do 30° Distrito Policial, no Tatuapé, zona leste da capital, encontraram a aeronave enquanto cumpriam oito mandados de busca e apreensão contra o crime organizado e lavagem de dinheiro. O atual proprietário do bimotor morava na região. As suspeitas se iniciaram porque o dono anterior não tinha capacidade financeira para adquirir o avião.

Os policiais, que investigam os envolvidos no esquema criminoso há um ano, descobriram que os responsáveis pela aeronave formavam uma quadrilha que prestava serviços para facções criminosas.

Os agentes tentavam encontrar o bimotor há semanas e conseguiram descobrir o paradeiro dele durante o cumprimento dos mandados.

Até o momento, ninguém foi preso, mas as equipes seguem colhendo informações que comprovem a autoria do crime. O caso foi registrado no 30° DP. Outros detalhes serão preservados em razão do segredo de Justiça.