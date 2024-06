Polícia Civil apreende 4 toneladas de materiais hidráulicos com queixa de furto no litoral de SP

A Polícia Civil encontrou, na terça-feira (4), dois ferros-velhos com diversos materiais com suspeita de furto em São Vicente, no litoral paulista. Um casal foi preso por receptação. Nos endereços, a equipe apreendeu 4 toneladas de materiais hidráulicos e 228 quilos em fios de cobre.

Após trabalhos de inteligência, os policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) identificaram comércios, em que os proprietários eram suspeitos de possuir ou comprar os fios que foram furtados de duas empresas: uma de telefonia e outra de energia. Os agentes foram ao primeiro endereço e encontraram 4 toneladas de materiais hidráulicos, além de 95 quilos de fios de cobre. O gerente do local foi preso no local e não apresentou nota fiscal para os produtos apreendidos.

Ao chegar no segundo ferro-velho, apontado pela investigação, mais 133 quilos de fio foram encontrados. A mulher, que estava no comércio, também foi presa em flagrante. A ação contou com o apoio de policiais militares, da Secretaria de Defesa e Organização Social da Prefeitura de São Vicente, concessionárias de serviços públicos e operadoras de telefonia móvel.

Exames periciais foram solicitados aos locais e os suspeitos foram encaminhados à delegacia. Os casos foram registrados como receptação na DIG da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic).