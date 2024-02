Polícia Civil apreende 2 fuzis e outras 6 armas ilegais em Jales

Policiais civis apreenderam dois fuzis e seis armas de fogo ilegais em Jales, interior do Estado, na quarta-feira (21). A equipe localizou o armamento a partir do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um homem investigado pelo crime de extorsão contra um empresário da região.

No imóvel do suspeito, foram localizados dois fuzis calibres 762 e 556, quatro pistolas 9 milímetros e dois revólveres calibres 38 e 22, com aproximadamente 1.100 munições.

O caso é resultado do trabalho conjunto de agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jales e policiais da 5° Delegacia Seccional Leste, da capital paulista.