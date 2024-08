Polícia captura foragido com fuzil e munições escondidos em casa na zona sul de SP

Um homem, de 24 anos, procurado pela Justiça pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma, foi preso em flagrante na segunda-feira (20) no bairro Vila Andrade, na zona sul de São Paulo.

O suspeito foi encontrado dentro de um imóvel por policiais militares durante um patrulhamento na região. Ele utilizava uma casa no bairro como um depósito de munições e armas, dentre elas, um fuzil.

Os agentes viram a casa com a porta aberta e chamaram pelo responsável, momento em que o suspeito começou a correr e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi detido.

Dentro do depósito foram apreendidos um fuzil e uma pistola, mais de 100 munições, dois carregadores de arma, R$ 117 em espécie, um cartão bancário, um relógio e dois celulares, todos sem comprovação de compra.

A polícia também apreendeu administrativamente uma moto, encontrada sem placa de frente ao imóvel.

Contra o indiciado havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma cometidos entre 2022 e 2023, expedidos pelas comarcas de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e de Presidente Prudente, no interior paulista.

A prisão do suspeito foi convertida de flagrante para preventiva, conforme solicitação do delegado. O caso foi registrado como captura de procurado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 89° Distrito Policial (Jardim Taboão).