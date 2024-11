Polícia busca suspeito de envolvimento em execução no Aeroporto de Guarulhos

Na manhã desta terça-feira, 19, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação visando capturar um indivíduo suspeito de participar do assassinato de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC). O crime ocorreu em 8 de novembro, no Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, onde a vítima foi alvejada por disparos de fuzil.

Apesar dos esforços policiais, o mandado de prisão ainda não foi cumprido e o suspeito permanece em fuga. As autoridades acreditam que ele tenha escapado antes da ação policial. Identificado como Kaue do Amaral Coelho, 29 anos, o suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O ataque a Gritzbach ocorreu quando ele retornava de uma viagem ao Nordeste com sua namorada. De acordo com a perícia, dois indivíduos armados com fuzis efetuaram pelo menos 27 disparos. A vítima foi atingida dez vezes em várias partes do corpo, incluindo cabeça, tórax e braços.

Uma denúncia anônima levou à apreensão de armamentos próximos ao local do crime: um fuzil AK-47 calibre 7,62 mm, uma pistola calibre 9 mm e um fuzil AR-15 calibre 5,56 mm foram encontrados em duas mochilas em um terreno baldio.

Gritzbach havia firmado um acordo de delação premiada com as autoridades, comprometendo-se a revelar esquemas de lavagem de dinheiro operados pelo PCC e casos de corrupção policial. Sua colaboração indicava que certos policiais manipulavam investigações para beneficiar membros do PCC mediante pagamento de propinas. Havia rumores entre os criminosos sobre uma recompensa de R$ 3 milhões por sua morte.

Imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Guarulhos registraram o momento em que Gritzbach, puxando uma mala com rodinhas, é surpreendido pelos atiradores na área de desembarque. Ele tenta escapar, mas é atingido e cai próximo à faixa de pedestres, enquanto outras pessoas correm em pânico devido ao tiroteio.

O ataque aconteceu por volta das 16 horas. Um motorista de aplicativo presente no local foi ferido nas costas e veio a falecer no dia seguinte.

Gritzbach estava no centro de uma das mais significativas investigações sobre lavagem de dinheiro do PCC em São Paulo, particularmente relacionada aos negócios da facção na região do Tatuapé. Sua história estava diretamente ligada à introdução dos lucros do tráfico internacional de drogas nas operações da organização criminosa.