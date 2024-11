Polícia apura suposta ameaça de explosivo no aeroporto de Goiânia e reforça segurança

Na manhã desta sexta-feira (15), a área de check-in do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, foi isolada pela Polícia Federal após a identificação de um objeto suspeito. A operação, que seguiu protocolos rigorosos de segurança, contou com a atuação do esquadrão antibomba e durou mais de duas horas. Por volta das 14h20, as atividades foram retomadas normalmente.

Apesar da situação delicada, a administração do aeroporto assegurou que o funcionamento do terminal não foi interrompido e nenhum voo precisou ser cancelado durante o procedimento de averiguação. O objeto em questão foi encontrado nas instalações sanitárias da área pública do aeroporto, o que levou à imediata mobilização das forças de segurança.

Até o momento, a Polícia Federal não confirmou se o item representa efetivamente uma ameaça explosiva. Entretanto, em casos semelhantes, é prática comum proceder com o isolamento da área como medida preventiva.

O incidente destaca a importância dos protocolos de segurança vigentes nos aeroportos, que visam garantir a proteção dos passageiros e do pessoal envolvido nas operações diárias.