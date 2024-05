Polícia apreende quase R$ 250 mil e 10 granadas em ‘casa bomba’ na zona leste de SP

A Polícia Civil estourou uma “casa bomba” no bairro Vila Oratório, zona leste de São Paulo, na segunda-feira (27). No local, os policiais encontraram quase R$ 250 mil em espécie, dez granadas e 400 quilos de drogas, entre maconha e cocaína.

A investigação se iniciou após a 4ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) receber uma denúncia de que um suspeito, de 38 anos, utilizava veículos com compartimento secreto para guardar e transportar drogas.

Os agentes monitoraram o veículo, que passou pela zona norte e, posteriormente, parou em um estacionamento na região do Tatuapé, zona leste. O investigado saiu do local com outro carro, o que motivou a abordagem dos policiais.

Com ele, foram encontrados dois celulares. Durante as buscas no primeiro carro, os agentes encontraram drogas e mais de R$ 40 mil em um compartimento secreto.

Questionado sobre o endereço mencionado na denúncia anônima, na região da Vila Oratório, o homem disse que a casa havia sido alugada com um documento falso e que havia dinheiro e drogas no local.

Os policiais foram ao endereço. Lá, encontraram dez granadas caseiras, sendo necessário o acionamento do Grupo Especial de Reação (GER), especializado em ocorrências envolvendo bombas.

Ainda no local, centenas de tijolos e pacotes de cocaína e maconha foram localizados, totalizando mais de 400 quilos de drogas, bem como quase R$ 250 mil em espécie. Além disso, seis carros, seis balanças, 14 sacos de microtubos usados para embalar os entorpecentes, três cadernos com anotações sobre o tráfico e uma máquina de contagem de dinheiro foram apreendidos na casa.

Os itens apreendidos passaram por perícia. O caso foi registrado como porte ilegal de arma e tráfico de drogas no 57° Distrito Policial do Parque da Mooca, onde o homem permaneceu preso em flagrante.