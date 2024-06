Polícia apreende materiais e armas com símbolos nazistas em condomínio de SP

A Polícia Civil apreendeu mais de 100 materiais com símbolos nazistas em um condomínio localizado na Santa Cecília, no centro de São Paulo, na terça-feira (25). Um homem de 19 anos foi detido. Entre os objetos recolhidos havia bandeiras, braçadeiras, balaclavas, coldres de armas de fogo, e espada, entre outros itens.

As equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais, Contra a Diversidade Sexual e de Gênero e outros Delitos de Intolerância (Decradi) foram até o endereço para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

O mandado foi expedido pela Justiça, após a Polícia Civil de Santa Catarina descobrir uma loja virtual que estaria vendeno ilegalmente produtos com referências nazistas.

Um dos vendedores da loja estaria na capital paulista. Por isso, os policiais do sul do país acionaram a equipe da Decradi, em São Paulo.

O pai do suspeito autorizou a entrada dos policiais. Durante as buscas, os investigadores recolheram uma série de itens com o desenho da suástica e o símbolo “SS”, além de roupas camufladas, colete balístico, réplicas de granada, canivetes e alicate.

As equipes ainda encontraram três cigarros eletrônicos com maconha e um pacote com haxixe. O computador e o celular do suspeito foram apreendidos para serem periciados.

O homem foi conduzido à Decradi, onde o caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização e apreensão de objeto